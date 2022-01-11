Скаргу прокуратури щодо підозрюваного у вбивстві кропивничанина відхилили

Апеляційний суд Кропивницького розглянув апеляційну скаргу прокуратури щодо кропивничанина, якого підозрюють у вбивстві чоловіка 27 грудня. Про це Суспільному розповіла речниця Кропивницького апеляційного суду Наталя Гладуняк. Ухвалу районного суду залишили без змін – цілодобовий домашній арешт на час досудового розслідування.

За словами речниці прокуратури Наталії Алєксєєнко, прокуратура подала апеляцію щодо застосування підозрюваному максимальної міри запобіжного заходу, це — тримання під вартою.

Запобіжний захід обирали 30 грудня у Кіровському суді Кропивницького за головування судді Олексія Галагана. "До 24 лютого 2022 року підозрюваний зобов’язаний не залишати житло, приходити за кожною вимогою слідчого, прокурора чи суду. Має утриматись від спілкування з потерпілими і свідками кримінального провадження", – ухвалив він.

Що відомо

У Кропивницькому 27 грудня на перехресті вулиць Велика Перспективна та Дворцова чоловік декілька разів вистрелив та влучив у місцевого жителя. 31-річний кропивничанин, який отримав поранення, помер на місці до приїзду працівників швидкої медичної допомоги. Про це Суспільному розповіла речниця національної поліції області Віталіна Бевзенко.

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