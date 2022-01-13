Обов'язкове використання касових апаратів. Що про нововведення кажуть підприємці

Від 1-го січня наявність касового апарата — обов’язкова умова роботи ФОПів 2-4 категорій. Порушників штрафуватимуть. Підприємці розповіли Суспільному, що вони думають про нововведення.

Олександр Погребак — 10 років як приватний підприємець. За його словами, на купівлю реєстратора розрахункових операцій (РРО) він витратив понад 10 тисяч гривень.

"Дуже несвоєчасне введення касових апаратів, тому що нас били-били локдаунами. Зараз ми відчуваємо здорожчання енергоресурсів, відповідно й всієї сировинної бази. В результаті у нас собівартість продукції виросла дуже сильно, рентабельність сильно впала. Підняти ціну ми суттєво не можемо, для того, щоб вийти хоча б на рівень минулого року", — розповів Олександр.

Встановити касові апарати мають і підприємці, які торгують на ринках у магазинах, кіосках, наметах, павільйонах та контейнерах.

На думку приватної підприємиці Ольги, обов'язкове введення касових апаратів наразі невчасне.

"Бачите, людей немає взагалі, торгівлі немає, сидимо. Платиш пенсійні, а не відомо, що заробиш. Багато хто здаватиме, хто бере в оренду ці контейнери, здасть документи та й усе", — наголосила Ольга.

Приватна підприємиця Галина Алхімова вважає, що введення РРО може нашкодити малому бізнесу.

"Дуже багато закритих і це люди, які вже не відновляться. Люди, які своє життя вкладали — немає ніякої перспективи відкритись", — зазначила Галина.

Не використовувати РРО можуть ФОПи, які торгують у селах та в автомагазинах. У закладах громадського харчування з використанням продукції власного виробництва, а також продаж страв та безалкогольних напоїв у буфетах вишів. Не обов’язкові РРО і для ФОПів 1-ї категорії.

За словами начальниці Державної податкової служби Луганщини Ольги Височиної, використання касових апаратів необхідне лише для обліку отриманої готівки.

"Реєстратори розрахункових операцій, програмні реєстратори, таксометри – це ті всі прилади, які ведуть облік отриманої готівки. Це не є додатковим навантаженням", — зауважила Ольга Височина.

Підприємців, які не встановили РРО та торгують підакцизною групою товарів — штрафуватимуть, каже начальниця Державної податкової служби Луганщини.

"Штрафна санкція, якщо ми прийдемо на перевірку, в межах чинного законодавства, буде становити 100% при першому порушенні й 150% при другому та наступних порушеннях", — відзначила Ольга Височина.

За словами податковиці, підприємці, які мають право не використовувати РРО, повинні вести облік у розрахункових книжках.

Що відомо

З нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

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