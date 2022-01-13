У Кропивницькому потрібні донори крові для десятирічного хлопця з опіками

У Кропивницькому потрібні донори для десятирічного Івана Лемка, у якого 50 відсотків опіків поверхні тіла. За словами завідувача відділу обласної станції переливання крові Вадима Чернишова, поділитися кров'ю просять людей з ІІІ + та - групою крові.

За словами лікаря, 13 січня четверо людей здали для дитини майже два літра крові. "На 14 січня теж є люди, які готові бути донорами. Головне — треба приходити підготовленими. Напередодні не їсти молочних та жирних продуктів, аспірин та банани, не пити спиртні напої", — сказав Вадим Чернишов.

Завідувачка опікового відділення Наталія Корчака, яка лікує хлопця, розказала Суспільному про його стан:

"Востаннє була в Івана Лемка в дитячій обласній лікарні ввечері 12 січня. Під загальним наркозом зробили йому перев'язку. Рани непогані, скажімо так, я задоволена своєю роботою. Якщо все буде так і надалі, то через тиждень ми переведемо дитину в опікове відділення Кіровоградської обласної лікарні. В подальшому треба буде займатися глибокими опіками, будуть етапні операції. Нині дитині потрібні донори крові, якщо є люди, які готові її здати, будь ласка, зробіть це".

За словами Вадима Чернишова, здавати кров на станції переливання крові можна з 08:30 до 12:00.

Що відомо

Іван Лемко з села Чемерпіль Гайворонської громади взяв сірники, які лежали на припічку біля груби та бензин. Хлопець вилив на себе 200 грамів і підпалив, розповіла його мама Вікторія Лемко. "Він думав, що то іграшка, отак вирішив побавитись. Тепер збираємо гроші, у мене немає за що його лікувати".

Десятого січня дитина поступила до Гайворонської лікарні з опіками другого ступеня. 11 січня його оперувала завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака.

12 січня о 15:00 хлопця завезли у приймальне відділення обласної дитячої лікарні. Його лікують у відділенні анестезіології. Завідувач Андрій Гутарєв сказав, що найбільше обпечені тулуб, руки й ноги хлопця. З його слів, на 10 відсотках поверхні тіла опіки глибокі: "Дитина – у важкому стані, з перебігом опікової хвороби. Є загроза для життя. Прогнози у такому стані ніхто не робить".

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