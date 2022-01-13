О 14.25 координаційний антитерористичний центр Служби безпеки України в області разом з вибухотехніками та кінологами поліції регіону закінчують перевірку торговельних центрів міста. Поки що інформація про замінування не підтверджується.

У Кропивницькому 13 січня о 9:30 до Служби безпеки України в області надійшло анонімне повідомлення про замінування торговельних центрів. Про це Суспільному розповіла речниця Юлія Ткач.

За її словами, нині цю інформацію перевіряють вибухотехніки, рятувальники та кінологи. Обстежують приміщення торговельно-розважальних закладів та прилеглі до них території. Шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети.

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Директор торговельного центру, який розташований на вулиці Велика Перспективна, Ігор Безуглий розповів Суспільному, що поліція евакуювала з будівлі людей, приміщення обстежували бригада піротехніків. "Вони працювали майже 40 хвилин, але нічого не знайшли і поїхали".

Об 11:15 ще один торговельний центр на Великій Перспективній обгородили стрічкою. Поліцейський, який не представився, розповів, що з будівлі вивели людей, на місці працюють кінологи.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.