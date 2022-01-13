У Херсоні замінували торгові центри. Поліція перевіряє інформацію

13 січня у Херсоні до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центри. Зараз його перевіряють.

Про це повідомив т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонщини Андрій Кований.

Наразі правоохоронці обстежують будівлі торгових центрів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин.

Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Всі обставини події встановлюються.

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