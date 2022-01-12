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Експертиза підозрюваних у справі смерті семирічного хлопчика з Черкас завершилася
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Експертиза підозрюваних у справі смерті семирічного хлопчика з Черкас завершилася

Катерина Криниця
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Експертиза підозрюваних у справі смерті семирічного хлопчика з Черкас завершилася Суспільне Черкаси

Завершилася судово-психіатрична експертиза Вікторії та Юрія Лясових, яких судять у справі померлого їхнього названого онука. Це у коментарі Суспільному підтвердила речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

За словами Світлани Андрейченко, судово-психіатрична експертиза наразі завершена. Названі бабуся та дідусь хлопчика продовжують перебувати під вартою.

"Прокуратура підтверджує факт завершення експертизи, однак розголошувати її результати поки не можна — це таємниця слідства", — зауважила речниця.

Що відомо

  • Семирічний хлопчик поступив у лікарню 24-го серпня по "швидкій" з ознаками мозкової коми третього ступеня.
  • 25 серпня його стан був стабільно важким. Діяльність мозку була наднизькою, її ледь фіксували прилади, а дихала дитина лише завдяки апарату штучного дихання, розповіли медики.
  • Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі хлопчика, дитина отримала травми після падіння з купи цегли у дворі. Швидку вона викликала лише через кілька днів.
  • У прокуратурі відкрили та розслідують два кримінальні провадження: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження, призначили судово-медичну експертизу. Служба у справах дітей з’ясовує стан утримання та умови проживання дитини, перевіряють повноту виконання його батьками обов’язків щодо виховання та розвитку дитини.
  • Жінці вручили підозру за залишення дитини в небезпеці – за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України.
  • Її триматимуть під вартою 60 діб. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі, оскільки, за словами підозрюваної, потерпілий є малолітнім і розголошення відомостей про нього може йому нашкодити.
  • Жінка подала апеляцію, однак її залишили під вартою на два місяці.
  • Чоловіка, який доводиться названим дідом травмованому хлопчику, також взяли під варту.
  • Хлопчик, який перебував у термінальній комі в Черкаській обласній дитячій лікарні, помер 5-го вересня о шостій десять вечора. Про це Суспільному повідомила медична директорка закладу Наталія Волчкова.
  • У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що взяли на контроль розслідування у цьому кримінальному провадженні.
  • У поліції назвали причину смерті хлопчика. Він помер від травми голови та крововиливу. Наразі призначили низку експертиз. Також перевіряють чи дійсно матері дитини робили операцію в столиці.
  • Дитячі іграшки, лампадки та записки зі словами підтримки принесли небайдужі черкасці до двору, де живуть названі дід та баба, яких звинувачують у недогляді за дитиною.
  • Підозрюваних у смерті хлопчика відправили на судово-психіатричну експертизу.

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