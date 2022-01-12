Нетверезий черкащанин побив машини сусідів через сварку

У Черкасах чоловік напідпитку побив декілька машин своїх сусідів через сварку. Його затримали, про це повідомили у пресслужбі Управлінні поліції охорони у Черкаській області.

Як повідомили у пресслужбі, уночі 12 січня, близько третьої години, поліцію охорони повідомили про те, що на вулиці Григорія Сковороди чоловік трощить автівки:

"Прибувши на місце події, наряд реагування виявив розлюченого чоловіка напідпитку, який трощив автомобілі, припарковані на території житлового комплексу. На вимогу припини свої дії, чоловік відреагував агресивно та почав кидатися в бійку з поліцейськими. Чоловіка вгамували за допомогою кайданок".

Як з’ясувалося, додали у пресслужбі, після сварки з сусідами (власниками пошкоджених автомобілів) 43-річний чоловік вирішив таким чином їм "помститися".

Затриманого поліцейські доставили до Черкаського управління поліції.

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