Слідом за "замінуванням": у Черкасах на "пожежу" в школі викликали спецслужби

Зранку 12 січня надійшло повідомлення про пожежу в черкаській школі №33. Ця інформація не підтвердилася, повідомила в коментарі Суспільному речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова.

За словами речниці, на місце виїхала пожежно-рятувальна техніка.

"Інформація про те, що в закладі сталася пожежа, не підтвердилася", – розповіла вона.

Речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що до школи викликали також медиків:

"Виїжджали дві бригади, однак виклик виявився хибним".

Поряд із цим, через ранкове повідомлення про замінування шкіл нині тривають перевірки у всіх навчальних закладах Черкас. Працюють правоохоронці, рятувальники та кінологи.

Що відомо

12 січня у Черкасах "замінували" всі школи. За словами речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк, до поліції надійшло анонімне повідомлення з відповідним змістом.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

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