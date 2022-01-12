Черкащанина засудили за участь у терористичному угрупованні

Жителя Черкащини засудили за участь у терористичному угрупованні "Призрак". Про це Суспільному повідомила речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

За словами речниці, уродженець Черкащини тривалий час проживав на території Росії, а на початку бойових дій на сході України приєднався до терористичного угруповання.

"У складі снайперських груп «Призрака» він вів прицільний вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України. Також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій", – розповіла вона.

Окрім черкащанина, суд визнав винними ще двох чоловіків, один із яких був керівником у так званій Народній міліції «ЛНР». Інший — водій-навідник ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей, який обстрілював позиції українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

"Чоловіків заочно засудили до дев'яти, десяти та одинадцяти років позбавлення волі. Та визнали винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вироки набули законної сили", – поінформувала Катерина Дрога.

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