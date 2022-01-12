Для фінансового захисту пацієнтів із коронавірусом цього року на “ковідні пакети” передбачено 19,4 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Для кожного пацієнта у стаціонарі, як і раніше, вся медична допомога буде безоплатною, йдеться у повідомленні.

Зокрема, Національна служба здоров'я України оплачуватиме медзакладам лікування за такими пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

За інформацією МОЗ, на перший пакет законтрактують близько 200 закладів, які були подані регіональними департаментами охорони здоров'я та пройшли перевірку на відповідність вимогам НСЗУ.

Контрактування на другий пакет буде доступним всім закладам, які відповідають вимогам НСЗУ.

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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