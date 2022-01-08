Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський просить Сенат США схвалити санкції проти російського газогону "Північний потік-2" з метою захисту енергетичної безпеки Європи.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Дякую сенаторам Чаку Шумеру та Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи", — написав Зеленський.
Що це за законопроєкт
У грудні 2021 року видання The Hill повідомило, що республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів у Сенаті Чарльзу Шумеру "дипломатичну угоду". Якщо в Сенаті проголосують за санкції, то республіканці розблокують процес призначення послів у низці країн.
Законопроєкт Круза передбачає застосування санкцій щодо російського газогону протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій у разі відмови президента. Документ також передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG. Для його затвердження потрібно 60 голосів. Його розгляд у Сенаті США має відбутися 14 січня.
6 січня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що законопроєкт Круза підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії російській загрозі щодо України.
Що відомо
- У грудні 2021 року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але про нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2" у документі не йшлося.
- 16 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якому, зокрема, закликав запровадити санкції в разі відкритої агресії Росії проти України та зупинити газопровід "Північний потік-2".
- Федеральне мережеве агентство Німеччини прогнозує, що через затримку процесу сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як незалежного оператора російського трубопроводу "Північний потік-2" всі необхідні процедури для запуску газогону завершаться не раніше липня 2022 року.
- За підрахунками МВФ, фінансові втрати України через запуск газогону "Північний потік-2" складуть до 1,2 мільярда доларів на рік унаслідок падіння обсягів транзиту блакитного палива українською територією.
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