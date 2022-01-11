Росія розпочала військові навчання поблизу українського кордону

Збройні сили РФ розпочали військові навчання у кількох областях, прилеглих до державного кордону України.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ.

"У Західному військовому окрузі на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях розпочалися навчання зі стрільбами за участю близько 3000 військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

У навчаннях також залучені близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-2.

Як зазначає видання, військовослужбовці Вісленської та Єльнинської мотострілецьких дивізій у Білгородській та Смоленській областях проведуть тактико-спеціальні маневри, відпрацьовуючи "бойове злагодження різних формувань" та освоюючи "нові методи та тактику виконання вогневих завдань". При цьому головним акцентом тактичних навчань буде виконання контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, організації маршів за активної дії "диверсійно-розвідувальних груп противника", а також обладнання опорних пунктів.

Раніше видання The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомило, що Російська Федерація почала переміщення військових вертольотів до українських кордонів.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. Зустріч загалом тривала вісім годин.

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