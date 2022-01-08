"Дельтакрон". На Кіпрі виявили гібридний штам коронавірусу

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко розповсюджуваного "Омікрону". Ним заразилися вже 25 людей.

Про це повідомив завідувач лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету Леонтіос Кострікіс в ефірі телеканалу Sigmalive.

За його словами, цей варіант коронавірусу отримав назву "Дельтакрон". Його генетична основа нагадує штам "Дельта", але водночас він має мутації, притаманні "Омікрону".

"Ми знайшли значну кількість мутацій, які раніше виявляли лише під час випадків зараження "Омікрон"-штамом. "Омікрон" має 30 мутацій, 10 з них були ідентифіковані в пробах, взятих на Кіпрі", — розповів вчений.

Новий гібридний штам вже виявили на Кіпрі у 25 COVID-хворих, з них 11 потрапили до лікарні, ще 14 проходять лікування амбулаторно. Зразки "Дельтакрону" внесуть до бази даних GISAID (база геномів коронавірусу), що зробить їх доступними для світової наукової спільноти. Кострікіс поки не береться прогнозувати, чи стане "Дельтакрон" домінуючим, але не виключає, що він може поширитися й витіснити "Омікрон".

Що відомо

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