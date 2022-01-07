За добу на COVID-19 захворіли понад 900 жителів Києва

У Києві станом на 7 січня підтвердили 904 нових випадки захворюваності на коронавірус, подолали хворобу 755 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, зокрема, за минулу добу захворіли:

529 жінок віком від 18 до 86 років;

333 чоловіки віком від 18 до 92 року;

20 дівчаток від 1 до 17 років і 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Також упродовж доби до лікарень потрапили 89 хворих на коронавірус та ще 48 пацієнтів з підозрою на коронавірус або пневмонію. 755 осіб одужали, 21 пацієнт помер від хвороби, серед яких дев’ятеро чоловіків віком від 41 до 83 та 12 жінок віком від 59 до 85 років.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (137), Деснянському (135) та в Дарницькому (116) районах міста.

Що відомо

За добу 5 січня у Києві виявили 1173 хворих на коронавірус, померли шестеро людей.

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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