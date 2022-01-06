Голова Верховної ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус. Його стан нормальний, а тест на COVID-19 зробив, бо у доньки підскочила температура. Про це повідомив політик у своєму Facebook.

"Новий рік почався з нових клопотів — коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура", — йдеться у повідомленні.

Він закликав усіх вакцинуватися та дотримуватися карантинних вимог.

"Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію. І звісно — вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь", — написав політик у соцмережі.

Що відомо

12 листопада 2021 року Руслан Стефанчук на посаді першого заступника голови Верховної ради захворів на COVID-19.

11 листопада 2021 року колишній спікер Верховної ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Він перебуватиме на ізоляції та працюватиме віддалено.

Увечері 9 листопада 2021 року Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Також на COVID-19 захворів голова ОПУ Андрій Єрмак.

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