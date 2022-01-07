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За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах
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За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах

Тетяна Яворович
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За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах Фото: УНІАН

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівника.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, упродовж минулої доби до лікарень доправили 1 866 осіб хворих, одужали 5 595 пацієнтів, померли 192 людини. Ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

  • Київ – 904;
  • Вінницька область – 323;
  • Волинська область – 76;
  • Дніпропетровська область – 276;
  • Донецька область – 218;
  • Житомирська область – 324;
  • Закарпатська область – 154;
  • Запорізька область – 159;
  • Івано-Франківська область – 505;
  • Київська область – 272;
  • Кіровоградська область – 54;
  • Луганська область – 87;
  • Львівська область – 494;
  • Миколаївська область – 163;
  • Одеська область – 228;
  • Полтавська область – 270;
  • Рівненська область – 163;
  • Сумська область – 379;
  • Тернопільська область – 366;
  • Харківська область – 652;
  • Херсонська область – 120;
  • Хмельницька область – 300;
  • Черкаська область – 241;
  • Чернівецька область – 133;
  • Чернігівська область – 316.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 696 468 людей, подолали хворобу 3 506 509 людей, зафіксовано 97 088 летальних випадків.

Також, у МОЗ поінформували, що за добу 6 січня в країні 71 841 людину щеплено проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу – 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Що відомо

  • За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус, померли 187 людей, одужали 9121 пацієнтів.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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