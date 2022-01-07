За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівника.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, упродовж минулої доби до лікарень доправили 1 866 осіб хворих, одужали 5 595 пацієнтів, померли 192 людини. Ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:
- Київ – 904;
- Вінницька область – 323;
- Волинська область – 76;
- Дніпропетровська область – 276;
- Донецька область – 218;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 154;
- Запорізька область – 159;
- Івано-Франківська область – 505;
- Київська область – 272;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 87;
- Львівська область – 494;
- Миколаївська область – 163;
- Одеська область – 228;
- Полтавська область – 270;
- Рівненська область – 163;
- Сумська область – 379;
- Тернопільська область – 366;
- Харківська область – 652;
- Херсонська область – 120;
- Хмельницька область – 300;
- Черкаська область – 241;
- Чернівецька область – 133;
- Чернігівська область – 316.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 696 468 людей, подолали хворобу 3 506 509 людей, зафіксовано 97 088 летальних випадків.
Також, у МОЗ поінформували, що за добу 6 січня в країні 71 841 людину щеплено проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу – 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
Що відомо
- За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус, померли 187 людей, одужали 9121 пацієнтів.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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