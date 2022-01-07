За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівника.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, упродовж минулої доби до лікарень доправили 1 866 осіб хворих, одужали 5 595 пацієнтів, померли 192 людини. Ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 696 468 людей, подолали хворобу 3 506 509 людей, зафіксовано 97 088 летальних випадків.

Також, у МОЗ поінформували, що за добу 6 січня в країні 71 841 людину щеплено проти коронавірусу. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу – 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Що відомо

За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус, померли 187 людей, одужали 9121 пацієнтів.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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