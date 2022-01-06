У Києві виявили 1173 випадки коронавірусу за добу

У Києві за добу, 5 січня, виявили 1173 хворих на коронавірус. Це майже на 200 випадків хвороби менше, аніж напередодні. 6 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“1173 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8256 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 336 602”, – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби:
- 697 жінок віком від 18 до 93 років;
- 434 чоловіки віком від 18 до 91 року;
- 20 дівчаток від 2 до 16 років;
- 22 хлопчики від 1 до 16 років.
Серед тих, хто померли:
- 1 жінка 75 років;
- 5 чоловіків від 49 до 85 років.
До лікарень столиці госпіталізували 153 хворих на коронавірус. Одужали минулої доби 860 людей. Загалом коронавірус подолали 316 884 мешканці столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 183, у Деснянському – 175 та в Дніпровському районі – 152 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.
Що відомо
- Станом на ранок 5 січня столичні медики виявили 1344 випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 17 киян.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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