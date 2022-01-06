У Києві виявили 1173 випадки коронавірусу за добу

У Києві за добу, 5 січня, виявили 1173 хворих на коронавірус. Це майже на 200 випадків хвороби менше, аніж напередодні. 6 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“1173 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8256 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 336 602”, – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби:

697 жінок віком від 18 до 93 років;

434 чоловіки віком від 18 до 91 року;

20 дівчаток від 2 до 16 років;

22 хлопчики від 1 до 16 років.

Серед тих, хто померли:

1 жінка 75 років;

5 чоловіків від 49 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 153 хворих на коронавірус. Одужали минулої доби 860 людей. Загалом коронавірус подолали 316 884 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 183, у Деснянському – 175 та в Дніпровському районі – 152 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

Станом на ранок 5 січня столичні медики виявили 1344 випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 17 киян.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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