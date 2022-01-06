Безпека України є частиною загальноєвропейської безпеки, саме тому ситуація на кордоні України та Росії і можливе загострення має обговорюватись за участі представників ЄС, заявив під час візиту до України 6 січня Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідаючи на питання про присутність ЄС під час безпекових перемовин з Росією, Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз повинен бути присутнім за столом перемовин у тій чи іншій формі, адже йдеться про європейську безпеку.

"Коли ми говоримо про безпеку в Європі, нашою першою турботою є європейці. І безпека в Україні є частиною безпеки європейців. Тож так чи інакше, наш голос має бути почутим. Будь-які домовленості про безпеку в Європі мають бути досягнуті за нашої присутності. Нічого про нас без нас", – заявив Боррель.

Що відомо

НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

5 січня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з представниками лідерів країн "нормандського формату" — Франції та Німеччини. 6 січня радники лідерів Франції та Німеччини до Москви мають полетіти до Москви для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який є ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання на Донбасі.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Після цього, 2 січня, Байден і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

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