Безпека України є частиною загальноєвропейської безпеки, саме тому ситуація на кордоні України та Росії і можливе загострення має обговорюватись за участі представників ЄС, заявив під час візиту до України 6 січня Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Відповідаючи на питання про присутність ЄС під час безпекових перемовин з Росією, Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз повинен бути присутнім за столом перемовин у тій чи іншій формі, адже йдеться про європейську безпеку.
"Коли ми говоримо про безпеку в Європі, нашою першою турботою є європейці. І безпека в Україні є частиною безпеки європейців. Тож так чи інакше, наш голос має бути почутим. Будь-які домовленості про безпеку в Європі мають бути досягнуті за нашої присутності. Нічого про нас без нас", – заявив Боррель.
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Що відомо
- НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання 12 січня. Зустріч відбувається на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною, про що стало відомо на початку листопада. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.
- 5 січня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з представниками лідерів країн "нормандського формату" — Франції та Німеччини. 6 січня радники лідерів Франції та Німеччини до Москви мають полетіти до Москви для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який є ключовим переговорником Кремля з питання врегулювання на Донбасі.
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.
- Після цього, 2 січня, Байден і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.
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