Коментуючи російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки в Європі, Верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що "розмежування сфер впливу" не є актуальним для 2021-2022 років.

Про це Боррель заявив на пресконференції у Станиці Луганській 5 січня, яку транслювало Суспільне.

"Під час першого візиту Джо Байдена до Європи (в липні 2021 року — ред.) головним питанням, яке викликало занепокоєння, був Китай… Але зараз усе змінилося. Ми бачимо зараз не лише незвичайне нарощування військ вздовж українського кордону — Росія ще представила дві свої угоди щодо безпеки в Європі", — нагадав топдипломат ЄС.

На думку Борреля, "зараз уже не часи Ялти, а розмежування сфер впливу двох наддержав — це вже не питання 2021-2022 років. Питання безпеки Європи і України, бо Україна є частиною Європи — це те питання, яке передусім стосується українців і європейців".

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики нагадав, що з 2014 року, відколи Росія анексувала Крим, Україна отримала понад 17 мільярдів євро допомоги від Брюсселя, а "Угода про асоціацію, яку підписали ЄС та України є найбільш амбітною і комплексною угодою, яку ЄС будь-коли підписував із будь-якою країною світу".

"Зараз конфлікт перебуває на тому етапі, що він може поглибитися. Зараз наростає напруга навіть щодо ЄС. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону. Це все сталося дуже швидко", — додав Боррель.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував ЄС за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та нагадав, що в грудні 2021 року Київ долучився до Європейського фонду забезпечення миру, звідки 31 мільйон гривень фінансування піде на "зміцнення збройних спроможностей України".

"Ми системно працюємо над стримуванням РФ. І одним із факторів є підготовка нових, болючих санкцій. Росія не має права ділити ЄС на зони впливу, визначати, коли і як може розширюватися ЄС і яким буде характер відносин між Україною та ЄС. Москва не має жодного права голосу в цьому", — наголосив глава МЗС.

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Що відомо

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 5 січня прибув до України з робочим візитом. "На тлі нарощування Росією військ я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", — заявив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз "відкритої агресії з боку Російської федерації".

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

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