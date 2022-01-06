Станом на 6 січня серед усіх захворілих жителів Миколаївщини, яких почали реєструвати з 1 червня 2021 року, вісім відсотків – це люди, які вакциновані, хоча б однією дозою.

Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко.

"За минулу добу 5 січня на Миколаївщині вакцинувалися 2597 людей. Всього вакциновані 788 489 людей. Післявакцинальні реакції складають 1,18 відсотка", — про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Бустерна доза

Бустерна доза — це доза, якою прививаються здорові люди, у яких немає імунодефіцитних станів. За словами Володимира Клочка, люди віком від 60 років, якщо минуло вже шість місяців від попереднього щеплення, можуть отримати бустерну дозу. Також бустерна доза передбачена для співробітників будинків інтернатного типу, медиків.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами:

перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати для додаткової чи бустерної дози.

Станом на 6 січня на Миколаївщині бустерні дози зробили 738 людей, в Україні – 5 452.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

За словами Володимира Клочка, сертифікат не продовжує свою дію при додатковій дозі.

Додаткова доза

Додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з тяжкими хворобами, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох щеплень. Зокрема, йдеться про людей з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), з ВІЛ-інфекцією, після трансплантації органів або стовбурових клітин, людей з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, людей після хімієтерапії або променевої терапії та пацієнтів, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Люди з ослабленим імунітетом, яким вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Що відомо

В Україні 4 січня 2021 року дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації.

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me. Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

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