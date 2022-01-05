Дерев’яну церкву, яка згоріла рік тому у селі Копанки Новоукраїнського району Кіровоградської області під час різдвяної служби, відновили. 7 січня у ній провели Різдвяне богослужіння, розповів Суспільному благочинний Маловиськівського округу Кіровоградської єпархії Української православної церкви отець Олександр.

25 грудня на храмі встановили накупольні хрести. Ззовні храм не змінився, каже отець Олександр. "Церква точно така, яка була до пожежі".

Фото Кіровоградської єпархії УПЦ 25 грудня 2021 року на храмі встановили накупольні Хрести.

Під час пожежі 7 січня 2021 року будівля згоріла повністю. Церкві святих рівноапостольних "Константина та Єлени" було 150 років, вона була пам'ятником архітектури XIX століття.

Фото: Інни Тільнової Церква до капітального ремонту 2020 року

У 1921 році церкву закрили і передали місцевому колгоспу, який використовував її, як складське приміщення. Будівлю періодично ремонтували, але вона руйнувалася та була непридатною для проведення богослужінь. За підтримки меценатів у 2020 році там зробили капітальний ремонт.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил безпеки під час експлуатації твердопаливного котла, розповів заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям у Кіровоградській області Василь Штогрін.

Фото: Суспільне Кропивницький Такий вигляд церква мала після пожежі

Нині відновлювальні роботи тривають, це роблять за гроші благодійників, розповів отець Олександр.

Читайте також