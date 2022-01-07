Як у Кропивницькому колядували на центральній площі

З Різдвяною зіркою, з Козою, в українських народних костюмах співали колядки біля головної ялинки Кропивницького. Так з Різдвом містян привітав колектив Центру народної творчості. Готувалися до виступів пів року. На площі виконали колядки, які співали в Україні у Святвечір.

Тетяна Дикаренко вдяглась в одяг, який дістався їй у спадок: "Це фартух, вишитий ще прабабусею, це корсетка, ми її пошили з плюшу моєї прабабусі. Хустка дісталася у спадок від мами. Так будемо співати Різдвяні колядки про народження Ісуса, про свята, які будуть йти ще до Водохреща".

Суспільне: Кропивницький Тетяна Дикаренко готова до виступу

Наталя Соменко обрала персонажа Козу. Каже, через веселу вдачу: "Колядки не обходились без Кози. І в кожній оселі частували Козу, запрошувала до своєї гостини". З колядниками – семирічний Василь. Каже, любить різдвяні свята за солодощі та подарунки.

Вікторія Шишова розповіла, у стародавніх колядках був інакший сенс, ніж пригощання колядників. "Ми довго працювали над піснями, пісні виконували 18-19 століття. Згідно з тими канонами, тим куплетам, дуже довгі пісні: кожен куплет – це закодоване привітання".

Одна з глядачів дійства на площі – кропивничанка Марина Гончар: "Глянули – колядки, стали і дивимось, і дитині цікаво. Все таки, ми маємо традиції! Ми у Святвечір йдемо до батьків, сідаємо за столи, колядуємо".

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