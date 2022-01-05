Пряники, гніздечко та кутя. Різдвяні страви Кіровоградської області

Рецепт куті у кожної господині Кіровоградщини свій – її готують з пшениці, рису, і навіть з перловки. В Олександрійському районі до неї випікають "коні" і "барині", які не годиться їсти на Різдво, а в Знам'янському знають дієвий рецепт для того, щоб птиця на подвір'ї росла швидко і без втрат. Для цього готують різдвяне гніздечко.

КУТЯ

Найпоширеніша – кутя класична: із пшениці, маку та меду, розповіла Інна Тільнова, яка з проєктом "Баба Єлька" записувала рецепти різдвяної їжі від господинь області. Кропивничанка Ірина Тарасенко бере два стакани пшениці, стакан родзинок, стакан маку і горіхів. Заливає все узваром.

"Таку кутю робить і моя мама з Малої Виски, – розповіла Інна Тільнова. – А от бабуся з Маловисківського району використовувала рис і навіть перлову крупу".

Також є різні варіанти заливки для куті – це може бути просто солодка вода з медом чи навіть цукром, компот, узвар. Різною є густина куті – у когось вона кашоподібна, а в когось рідка (більше юшки, ніж каші). Прийнято першою за різдвяним столом з'їсти ложку куті, а тоді все інше. Кутею годують домашніх тварин у різдвяний вечір. "Це робить і мій тато в наші дні", – каже Інна Тільнова.

Рецепти різдвяних і не тільки блюд видали у книжці "Смачна Кропивниччина"

КОНІ І БАРИНІ

У селі Нова Прага, що в Олександрійському районі, здавна готують обрядові різдвяні пряники – "коні" і "барині". "Наголос на останньому складі в обох словах", – розповіла місцева жителька Олена Мітюріна.

Печуть із різного тіста – дріжджового, пісочного, але кластичний рецепт – пісне тісто: вода, борошно, цукор і трішки розпушувача. Зверху покривають соком буряка та моркви. Ще можуть прикрашати паперовими "гривками", "спідничками" і "чубчиками". "Зараз ця традиція трохи забута, але ми її відроджуємо, – каже Олена Мітюріна. – Раніше похресники приносили хрещеним книші, а ті давали хлопчикам коників, а дівчаткам бариньок. Їх не годилось зразу з'їдати. Пряники від усіх хрещених приносили додому, виставляли на чільне місце, щоб воно покрасувалось, а їли десь після 14 січня".

РІЗДВЯНЕ ГНІЗДЕЧКО

Наталя Кондратенко із села Мошориного Знам'янського району готує різдвяне гніздечко. Рецепт їй розповів чоловік на прізвище Великотрав із сусіднього села Васине.

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"У нього гарно велося господарство, – розповіла Наталя учасникам проєкту "Баба Єлька". – Безліч птиці: кури, гуси, качки, індики росли швидко і без втрат. Сусіди заздрісно насміхались, що мовляв, у нього навіть півні несуться. Чоловік був небалакучим, завжди заклопотаний. Але одного разу моїй доньці Оксані розповів про сімейну традицію приготування різдвяного гніздечка, яка ніби-то покращує добробут. Потрібно власноруч спечений калач покласти на сіно. Всередину покласти три свіжих яйця. Гніздечко повинне стояти не на святковому столі, а деінде декілька днів, а потім можна з'їсти. Відтоді як ми почули цю розповідь, завжди так робимо".

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