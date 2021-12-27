Хронологія ключових подій. Як Львівщина жила у 2021 році

2021 рік, як і попередній, розпочався із карантинних обмежень через пандемію коронавірусу. Через це протестували львівські підприємці...Цьогоріч у Львові також провели десятки трансплантацій та складних операцій. А львів'янка Оксана Линів представила Україну у світі, ставши першою жінкою-диригентом, яка виступила у німецькому Байройті.

Суспільне зібрало хронологію найяскравіших подій Львова та Львівщини у 2021 році.

Січень

8 січня в Україні розпочався локдаун. Уряд запровадив додаткові обмеження на період від 8 до 24 січня. У громадських місцях не можна було з'являтися без маски, а також — без документів. Після цього періоду карантин продовжився.

Лютий

20 лютого у Дрогобичі, біля під'їзду будинку на вулиці Стрийській, стався вибух. Унаслідок цього загинули двоє людей. Там загинули жінка та чоловік віком 37 і 40 років.

Березень

У Львові на період від 19 до 28 березня діяв посилений карантин. У місті заборонили роботу ресторанів, великих торговельних центрів та закладів культури. Працювати могли ринки, аптеки, ветаптеки, крамниці побутової хімії, квіткові та продуктові магазини.

Суспільне Чернігів Локдаун на Львівщині

Квітень

На початку квітня у львівських трамваях встановили перші валідатори для е-квитка. Такі пристрої для зчитування електронного квитка спершу встановили у п'ятьох львівських трамваях.

В середині квітня вийшли на протести львівські підприємці. Вони вимагали, аби влада дозволила їм працювати. Це були працівники промислових ринків, які не могли працювати через карантинні обмеження.

Суспільне Львів Протест підприємців Львів

Травень

3 травня у селі Гайок обвалилася частина моста через річку Західний Буг. Внаслідок обвалу ніхто не травмувався, адже на той момент на мосту не було авто. Згодом там облаштували тимчасовий міст. Зараз поруч будують новий міст.

Суспільне Львів Обвал частини моста на дорозі Львів-Луцьк

12 травня суд виніс вирок студентові, який облив фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові. Хлопцеві призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

21 травня у Львові підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. Вона зросла до 10 гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Червень

У червні львівські медики станцювали у Підгорецькому замку у захисних костюмах. У таких костюмах працюють із хворими на коронавірус. Так вони долучилися до світового челенджу. Його мета — підтримати тих, хто бореться із коронавірусом.

Суспільне Львів Танець медиків

24 червня у Львові зафіксували температурний максимум 32,4 ºС. Цю температуру зафіксували вперше за 75 років досліджень, розповіла у коментарі Суспільному начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх.

А внаслідок буревію та сильного дощу, який зафіксували на Львівщині ввечері, 25 червня, майже 100 населених пунктів залишилось без електроенергії. Вітер повалив понад 320 дерев та зірвав 65 дахів. Травмувалась 1 людина.

Липень

У липні у Львові побільшало туристів із арабських країн. У міському управлінні туризму пояснили, що головна причина чому побільшало туристів із арабських країн — пряме авіасполучення. Туристи обирали відпочинок у готелях.

Оксана Линів диригувала оркестром під час оперного фестивалю у Байройті. Вона стала першою жінкою, яка диригувала оркестром під час оперного фестивалю у німецькому місті Байройт. Досі, упродовж 145 років, на цьому фестивалі диригували лише чоловіки.

Суспільне Львів Алла Черкасова, Олена Старікова, Станіслав Горуна

На Олімпійських Іграх у Токіо 2020 львівські спортсмени завоювали три медалі. Бронзові медалі здобули борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна, а срібло завоювала велосипедистка Олена Старікова.

Серпень

9 серпня у Львові почав працювати продовольчий банк їжі для нужденних "Тарілка". Він розташований на вулиці Кульпарківська, 158. Туди потрапляють продукти та їжа, які волонтери забирають у супермаркетах та магазинах.

Вересень

У вересні у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні провели трансплантацію легень та пересадку серця 13-річному хлопчику. Донором для п’яти пацієнтів став 54-річний чоловік, який напередодні помер внаслідок інсульту. Серце пересадили 13-річному юнаку Максиму з Волині. У липні в хлопчика раптово трапився інсульт. Максим декілька тижнів провів у реанімації.

Суспільне Львів Відремонтований міст у Крушельниці

Наприкінці вересня у Стрийському районі після ремонту відкрили для проїзду один із найдовших мостів у Західній Україні. Міст у селі Крушельниця був в аварійному стані із 2008 року.

Жовтень

1 жовтня на Львівщині відновили аеромедичну евакуацію. Проєкт із аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні цього року. Тоді транспортували людей гелікоптером надзвичайників. У червні гвинтокрил забрали на планове технічне обслуговування. Відтоді польоти припинилися.

Наприкінці жовтня у Львівській області зросла кількість хворих та госпіталізованих через коронавірус. Дві львівські лікарні: обласна інфекційна лікарня та 8-ма міська лікарня заявили, що у закладах бракує місць та техніки, а кількість важких пацієнтів зростає.

У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я із вакцинації від COVID-19 щеплення отримало 75% мешканців міста, наприкінці жовтня не було жодного хворого на коронавірус у лікарні.

Листопад

4 листопада для львів’янки Вікторії Полюги зібрали 50 мільйонів гривень на найдорожчий укол у світі — "Zolgensma". Дівчинка має діагноз СМА. Це генетичне захворювання, яке спричиняє атрофію м'язів. Аби врятувати дитину й дозволити їй повноцінно жити, препарат потрібно ввести до 2-річного віку. Щоб зібрати необхідну суму, у Львові понад пів року проводили аукціони, виставки, забіги та інші благодійні заходи.

Наприкінці листопада у Львові завершили реставрацію фресок у Гарнізонному храмі. Відновлення стінописів тривало 7 років. Їх намалював чеський художник Францішек Екштайн у 1740-му році. Відкриття присвятили до 10 років після відновлення храму.

Суспільне Львів Відреставровані фрески у Гарнізонному храмі

У Львові після вечірки блогерів 27 листопада, у день вшанування пам'яті жертв Голодоморів, призупинили діяльність Будинку вчених. Тоді у Будинку вчених святкував свій день народження блогер із аудиторією понад мільйон читачів в Інстаграм Олександр Заліско. На нього склали протокол на блогера за порушення норм карантину.

30 листопада, у Галицькому суді Львова задовільнили клопотання слідчого СБУ про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи противнику вакцинації Остапу Стахіву у Львівській обласній психіатричній лікарні. Її тривалість 30 днів. Раніше Остапу Стахіву оголосили підозру за плани повалити конституційний лад.

Грудень

8 грудня у Львові попрощалися із зв'язковою Романа Шухевича Ольгою Ільків. Їй був 101 рік. Ольгу Ільків поховали на Личаківському кладовищі.

10 грудня в Україні почав діяти закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів". Тепер у магазинах, супермаркетах та аптеках заборонено безоплатне розповсюдження таких пакетів. За це передбачений штраф.

У Львові лікарі заморозили серце 62-річного пацієнта, щоб вилікувати миготливу аритмію. Львів'янин хворів на миготливу аритмію з 2018 року. Під час операції пацієнту ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів.

18 грудня у Львові відкрили для проїзду транспорту вулицю Степана Бандери. Ремонтні роботи на вулиці Бандери тривали з вересня минулого року.

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