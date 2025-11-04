Протягом кількох місяців Польща планує розпочати будівництво національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи на реалізацію ініціативи Європейського Союзу зі створення "стіни дронів".

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише Bloomberg.

Зазначається, що цього місяця відомство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та знищення безпілотників РФ у межах ширшої програми протиповітряної оборони. Посадовець не уточнив обсяг фінансування, однак наголосив, що щонайменше половину контрактів мають забезпечити польські компанії.

"Ми згодні з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проєктам", — зазначив Томчик.

За його словами, європейська "стіна дронів" у майбутньому може доповнити польську систему, а також зазначив, що у разі появи зовнішніх інструментів, "ми будемо використовувати їх повною мірою".

Крім того, Томчик повідомив, що міністерство планує скористатися новою оборонною кредитною програмою ЄС SAFE для фінансування національного безпілотного щита, однак не розкрив подробиць. Оскільки Польща межує з Росією, Білоруссю та Україною, країна отримала найбільше початкове фінансування в межах програми — 43,7 мільярда євро.

Посадовець зазначив, що уряд має намір запустити перші елементи системи протидії дронам уже за три місяці після оголошення, а повністю завершити її планують протягом двох років.

"Зброя проти безпілотників має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних сенсорів і ефекторів, які працюють одночасно, спочатку виявляючи і ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх", — додав Томчик.

Він зазначив, що нові ініціативи з протидії безпілотникам стануть "ще одним шаром" у мережі протиповітряної оборони Польщі, доповнивши вже встановлені системи дальньої та середньої дії. За словами Томчика, усі ці компоненти мають забезпечити захист країни від різних повітряних загроз — літаків, вертольотів, дронів і крилатих ракет.

Нагадаємо, 26 вересня Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу, який складається з:

"наземної стіни" — система протидії мобільності на кордонах;

"стіни дронів" — заходи для протидії порушенням повітряного простору;

"морської стіни" — заходи захисту від можливих морських провокацій, зокрема для Румунії та Болгарії.

За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, найважливішим пріоритетом щодо "стіни проти дронів" є підвищення спроможностей з виявлення, відстеження безпілотників та можливостей їх перехоплення, оскільки такі можливості "дійсно бракують в деяких місцях". Він наголосив, що реалізація проєкту здійснюватиметься у тісній кооперації з партнерами на передовій та на основі українського бойового досвіду.

Порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.