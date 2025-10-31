31 жовтня, близько 9:00 ранку, пара польських винищувачів МіГ-29 перехопила російський розвідувальний літак Іл-20, який виконував політ над Балтійським морем.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, російський літак рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні.

Польські пілоти перехопили та ідентифікували об’єкт, після чого супроводили його відповідно до процедур НАТО. Порушення польського повітряного простору не зафіксовано.

Це вже третій подібний інцидент за тиждень, який свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.

У командуванні наголосили, що польські Збройні сили залишаються в повній бойовій готовності та оперативно реагують на будь-які провокаційні дії Російської Федерації у тісній співпраці з союзниками по НАТО.

Подібні інциденти сталися 30 і 29 жовтня, коли польські винищувачі МіГ-29 так само перехоплювали російський військовий літак над Балтійським морем.

Порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.