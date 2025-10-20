Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ не змогла досягти результатів під час свого "літнього наступу", тому зосереджується на ударах по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати зиму як зброю проти України. Він також закликав європейських партнерів посилити підтримку, щоб допомогти Україні пройти чергову "зиму воєнного часу".

Про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі 20 жовтня.

Він уточнив, що особливо важливою є підтримка в посиленні спроможностей української протиповітряної оборони та забезпеченні фізичного захисту енергетичних об’єктів.

"Ми пройшли три зими воєнного часу і потребуємо вашої підтримки, щоб пройти четверту. Ми вдячні за енергетичну допомогу ЄС. Наші нагальні потреби передбачають додаткові обсяги енергоносіїв і обладнання”, — сказав Сибіга.

Також очільник зовнішньополітичного відомства позитивно відзначив фінансові інструменти для закупівель газу, розроблені Єврокомісією, та наголосив на важливості подальшої підтримки, зокрема ресурсами для закупівлі додаткових обсягів газу.

Він підтвердив готовність України до розвитку альтернативних шляхів постачання енергоресурсів із півночі та півдня Європи, зокрема американського зрідженого газу, з урахуванням можливостей унікальних українських газосховищ.

Окремо Сибіга звернув увагу на перспективи посилення оборонної співпраці між Україною та державами-членами ЄС. Він зазначив, що українська зброя вже є однією з найкращих у світі та заявив про готовність України передавати свої технології партнерам.

"Сьогодні наша зброя захищає нас. Завтра вона захищатиме також і вас. Інвестуючи в неї сьогодні, ви інвестуєте у свою безпеку та мирне майбутнє. Ми готові запускати виробництво у ваших країнах. Ми також відкриваємо контрольований експорт певних видів озброєнь", — зазначив посадовець.

Щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ, міністр закордонних справ зазначив, що він має великий потенціал стати одним із найдієвіших, і висловив переконання, що його ухвалення "стане важливим сигналом сили та єдності ЄС", а остаточне рішення буде ухвалене вже найближчим часом.

Сибіга також наголосив на важливості посилення обмежень проти російських дипломатів, назвавши цей крок "правильною відповіддю на ескалацію гібридних дій Росії в Європі та проти неї".

Крім того, міністр привітав досягнутий прогрес у використанні заморожених активів РФ, зокрема в рамках підготовки "репараційного кредиту". Він наголосив, що ці кошти Україні потрібні для оборонних потреб якнайшвидше.

"Ми також закликаємо держави-члени включити Україну до своїх національних інвестиційних планів у рамках програми SAFE. Для нас дуже важливо знати і зафіксувати частку, яка буде виділена саме Україні", — зазначив Сибіга.

Він також підтвердив готовність України разом з європейськими партнерами розбудовувати спроможності протиповітряної оборони та протидії російським дронам. За його словами, Європа потребує інтегрованої системи ППО, і Україна має стати одним із ключових її учасників.

"Реальність в сучасній Європі свідчить, що Україна більше не є жодною "буферною зоною". Ми є невід'ємною частиною європейської інфраструктури безпеки — на землі, в небі і на морі. Давайте діяти відповідно”, — сказав посадовець.

Наостанок очільник українського МЗС вкотре закликав якнайшвидше розблокувати переговори щодо вступу України до ЄС та розпочати роботу над першим кластером інтеграції.

"Для нас членство в ЄС є елементом гарантій безпеки та важливим стратегічним вибором. Цей процес не може бути заручником однієї країни. Розблокувати інтеграцію до ЄС можна за будь-якою процедурою, яка дозволить нам рухатися вперед", — зауважив глава МЗС.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.