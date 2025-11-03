Путін хоче вести торгівлю зі США, вважає Трамп

США не ввели високі мита для Росії, щоб примусити її припинити війну в Україні. Москва не веде з Вашингтоном великого бізнесу, проте лідер Кремля Володимир Путін хотів би бізнес-відносин зі Штатами.

Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" каналу CBS News.

У цій розмові він сказав, що завершив 8 воєн, і, за його словами, у 60% випадках допомогли погрози ввести високі тарифи для країн — сторін конфлікту, як-от Індії з Пакистаном.

Водночас у червні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що рішення Індії та Пакистану припинити військові дії ухвалили безпосередньо під час переговорів між арміями обох сторін і без будь-якого посередництва США. Так Моді заперечив заяви американського лідера, що Трамп був посередником у припиненні вогню.

На уточнення журналістки Нори О'доннелл, чому тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна, Трамп відповів:

"Це працює з Путіним. Я думаю, що я вчинив з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією. І я думаю, що він хотів би, я гадаю, що він хоче увійти і хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії".

Він додав, що за кілька місяців "ми це зробимо".

15 жовтня американський міністр фінансів Скотт Бессент на пресконференції заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, що 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Раніше президент Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.