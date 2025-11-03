Президент США Дональд Трамп не буде обговорювати російські активи як інструмент у перемовинах з Росією щодо війни проти України.

Про це він сказав 2 листопада, спілкуючись із журналістами на борту літака.

Його запитали, чи збирається він використовувати активи як інструмент переговорів і що Європа каже про заморожені російські активи.

"Я цього не роблю. Я думаю, що Європа і Росія ведуть переговори. Я не беру участі в цих переговорах", — відповів Трамп.

Ще президента спитали, що було б для нього "останньою краплею", яка покаже, що очільник Росії Володимир Путін справді не готовий закінчити війну. На що Трамп сказав:

"Немає останньої краплі. Іноді треба дати їм битися. І вони б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це важко".

23 жовтня президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради в Брюсселі наголосив на важливості використання заморожених російських активів, зазначивши, що запропонований механізм є "легальним і справедливим" та допоможе зміцнити обороноздатність України.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.

Що відомо про можливий репараційний кредит Україні

10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею репараційної позики Україні. Кредит дадуть на основі залишків грошових коштів російських активів, що зберігаються в країнах Заходу.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Із них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд, — ред.), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки Міжнародного валютного фонду.

Чиновники ЄС розповіли агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро.

20 жовтня один з дипломатів ЄС повідомив Суспільному, що 23 жовтня Євросоюз обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності щодо цього інструменту від усіх 27 держав-членів ЄС.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.