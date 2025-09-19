Єврокомісія працює з МВФ для визначення розміру репараційного кредиту Україні

Європейська комісія під час визначення розміру репараційного кредиту для України врахує оцінку Міжнародного валютного фонду щодо фінансових потреб Києва на найближчі два роки.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, цитує Reuters.

Європейський Союз обговорює способи використання заморожених російських активів для підтримки "репараційного кредиту" Україні з метою зміцнення її фінансів воєнного часу.

"Комісія пропонує репараційну позику Україні, по суті використовуючи залишки знерухомлених російських активів, не торкаючись... претензій Росії щодо цих активів", — сказав він після переговорів міністрів фінансів ЄС у Копенгагені.

За словами Домбровскіса, запропонована модель може застосовуватися всіма країнами G7, які зберігають заморожені російські активи. Він уточнив, що вже обговорював це питання з міністрами фінансів "Сімки" під час телефонної розмови.

"Зараз ми працюємо над усіма модальностями, термінами, обсягами. Щодо обсягів, нам також важливо побачити оцінку МВФ щодо фінансових потреб України протягом наступних двох років, і МВФ зараз завершує цю роботу", — сказав він.

Водночас Єврокомісія не розкриває подробиць механізму. Відомо лише, що Україна має повертати кредит після отримання від Росії репарацій за воєнні збитки, а ризики розділять уряди країн ЄС.

Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо повідомив, що очікує пропозиції Комісії у жовтні та підтримує цю ідею. Проте міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем заявив, що ставиться до цієї ідеї скептично.