ЄС розглядає варіанти фінансування для України, окрім репараційного кредиту

Європейська комісія розглядає інші варіанти для фінансування України. Та основна увага має бути на заморожених російських активах, вважають у Єврокомісії.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, Єврокомісія опрацьовує документ щодо варіантів фінансування України та надання репараційного кредиту.

"На цій основі відбудеться обговорення і, сподіваємося, буде прийнято остаточне рішення на наступному засіданні Європейської Ради", — сказала Паула Піньо.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості використання заморожених російських активів, зазначивши, що запропонований механізм репараційного кредиту є "легальним і справедливим" та допоможе зміцнити обороноздатність України.

Проти використання заморожених російських активів виступає Бельгія. Країна вимагає гарантій повної солідарності та взаємної відповідальності від усіх країн ЄС у питанні конфіскації російських активів.

Що ще відомо про можливий репараційний кредит Україні

10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею репараційної позики Україні. Кредит дадуть на основі залишків грошових коштів російських активів, що зберігаються в країнах Заходу.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Із них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд, — ред.), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки Міжнародного валютного фонду.

Чиновники ЄС розповіли агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро.

20 жовтня один з дипломатів ЄС повідомив Суспільному, що 23 жовтня Євросоюз обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності щодо цього інструменту від усіх 27 держав-членів ЄС.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.