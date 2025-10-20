"Це забере трохи часу": на якому етапі обговорення репараційної позики ЄС

Європейський Союз 23 жовтня обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності про цей інструмент від усіх 27 держав-членів ЄС.

Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Євросоюзу.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.

Тоді Угорщина виступила проти цього механізму, про що публічно говорив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Застереження виникли й у Бельгії, де розташована фінансова інституція Euroclear, у якій зберігаються активи РФ. А втім, вона, за інформацією Суспільного, готова до конструктивної співпраці.

Бельгія хоче домогтися принципу повної солідарності від усіх держав-членів ЄС, поділився дипломат ЄС: "Необхідно мати юридично зобов'язувальний інструмент, щоб гарантувати, що якщо через 20 років будуть якісь судові позови, вони все одно будуть покриті механізмом повної солідарності. У параграфі 8 проєкту висновків саміту Європейської ради (23 жовтня — ред.) йдеться про солідарні гарантії".

Джерела Суспільного повідомляють, що в четвер, 23 жовтня, під час вечері лідерів ЄС буде засідання Єврогрупи, в якому візьме участь президентка Європейського центрального банку Крістін Лаґард. Там вона, зокрема, висловиться щодо цієї ініціативи.

"Все ще залишається питання про надійність євро, фінансову стабільність на ринку, і тому ми повинні переконатися, що оцінюємо всі ризики й намагаємося їх максимально зменшити".

Серед інших проблем, які називають дипломати, є те, що російські заморожені гроші зберігаються не тільки в Бельгії і потрібно знайти шляхи використати і їх.

"У висновках Ради не написано, що ми повинні використовувати гроші EuroClear. Там сказано, що ми повинні використовувати російські заморожені активи. Ці активи, які не знаходяться в EuroClear, також повинні бути враховані і використані для відшкодування збитків, Навіть якщо це менша сума", — зауважив співрозмовник Суспільного.

Крім того, активи Росії залишаються замороженими завдяки санкціям ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України й кожні пів року ЄС одностайно голосує за їх продовження. Якщо одного разу хоча б одна країна-член відмовиться це підтримати, значна частина активів буде розморожена.

За словами дипломата, на засіданні Європейської Ради буде подано політичний сигнал про те, що можна продовжувати роботу над можливим використанням російських активів для репараційного кредиту.

"Далі Комісія почне більш серйозно працювати над цим. І тоді ми повинні побачити в якийсь момент перший юридичний текст. І тільки в цей момент країни-члени зможуть мати чітку позицію з цього приводу. І тоді, ймовірно, на засіданні Європейської Ради в грудні буде щось більш конкретне, буде готовий повний проєкт пропозиції. Ми повинні бути реалістами", — сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи вдасться схвалити кредит до кінця цього року.

Все ще залишається проблема опозиції Угорщини. Проте в ЄС поки що не готові погоджуватися на підтримку від 26 держав, а не всіх 27.

"Ми хочемо повної солідарності від усіх. Ми не будемо починати дискусію, кажучи: «Гаразд, якщо буде тільки 26, то нічого страшного, або 25, а потім, можливо, буде тільки 24 через нещодавні вибори». Це несерйозно".

У висновках майбутнього саміту визнаються фінансові потреби України і те, що ЄС повинен зробити все, щоб продовжувати підтримувати і фінансові, і військові потреби тощо. На основі цього варіант, який розглядається, – це репараційний кредит.

"Ми чітко розуміємо, що фінансові потреби України є досить нагальними. Ми чули, що другий семестр 2026 року є дещо кінцевим терміном. Тому рішенням міг би бути репараційний кредит. Ми повинні надати Україні певну передбачуваність, щоб вона не потрапила в складну ситуацію".

Що ще відомо про можливий репараційний кредит Україні

10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею репараційної позики Україні. Кредит дадуть на основі залишків грошових коштів російських активів, що зберігаються в країнах Заходу.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.

За словами єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, рішення щодо суми ухвалять після оцінки Міжнародного валютного фонду.

Чиновники ЄС розповіли агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні так репараційного кредиту на суму до 130 мільярдів євро.