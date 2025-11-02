Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара готова виступити посередником та провести четвертий раунд мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він заявив на форумі TRT World Forum, пише Yeni Şafak.

За його словами, Туреччина також готова організувати й провести у Стамбулі саміт за участю потенційних лідерів — президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Фідан зазначив, що Туреччина "зберігає конструктивні відносини з обома сторонами", що свого часу дозволило розпочати Стамбульський мирний процес.

"Ми успішно сприяли їхньому поверненню за стіл переговорів через Стамбульський процес", — заявив Фідан, нагадавши про три попередні раунди переговорів та проведені обміни полоненими.

Крім того, очільник МЗС Туреччини підкреслив, що "діалог і дипломатія" залишаються основою зовнішньої політики країни.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

Третій раунд перемовин України та РФ у Стамбулі

23 липня 2025 року у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Як і на попередніх зустрічах, українську делегацію очолював ексголова Міноборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров, а російську — помічник лідера РФ Володимир Мединський. Переговори тривали менше ніж годину.

За підсумками переговорів Умєров повідомив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі турецького президента Реджепа Ердогана та лідера США Дональда Трампа до кінця серпня цього літа.

До перемовин президент Володимир Зеленський називав ключові теми цієї зустрічі: повернення полонених та викрадених РФ дітей, а також підготовки зустрічі лідерів, адже, за його словами, результатами переговорів можуть бути лише високому рівні.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня 2025 року українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі, які тривали понад годину. За його підсумками глава української делегації Рустем Умєров розповів, що сторони домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Також російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа. Після цього сторони "зможуть скоординувати" подальші кроки. Умєров тоді заявляв, що запропонував делегації з РФ провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас за словами першого заступника міністра закордонних справ України та одного з членів української делегації Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі Зеленського з Путіним.

Перший раунд переговорів України та Росії у Стамбулі

У Стамбулі 16 травня 2025 року відбулась зустріч делегацій України та Росії. Україну представляв тодішній міністр оборони Рустем Умєров, а також представники МЗС, СБУ, та ГУР.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу. Перемовини тоді також відбулися за посередництва Туреччини. Внаслідок зустрічі сторони погодили низку рішень, зокрема:

домовилися про обмін по 1000 полонених із кожного боку як захід зміцнення довіри;

узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодилися "принципово" провести ще одну зустріч.

Окрім того, стало відомо, що Росія не лише висунула умову виведення українських військ з територій, що не захопила воєнним шляхом, а й погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога позиціонувалась як передумова для режиму припинення вогню. Також від російської делегації пролунало, що Росія готова воювати роками.