Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі "Коаліції рішучих" Туреччина заявила про готовність долучитися до гарантій безпеки України, зокрема взявши на себе відповідальність за морську безпеку.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 22 серпня у Києві.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, а хто в небі, а хто готовий фінансувати. Хто через свою конституцію не може бути присутніми в тому чи іншому в будь-яких видах, але готові фінансувати. Хто наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі "Коаліції охочих": "Ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря", — сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Туреччина наголосила: "Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі. Присутність наша там буде повною".

Нагадаємо, 22 серпня Рютте прибув із візитом до української столиці та зустрівся із Зеленським. За словами глава держави, головна тема їхніх розмов — спільні кроки, що можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

Як повідомляли в офісі британського прем'єра Кіра Стармера, "коаліція охочих" найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.