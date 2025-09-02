Ердоган заявив, що Путін і Зеленський "ще не готові до зустрічі"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після того, як обговорив питання війни РФ в Україні з керівником РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що "вони ще не готові" до зустрічі лідерів.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Ердоган заявив, що під час переговорів у Китаї з Володимиром Путіним та під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським обговорював шляхи припинення війни в Україні, але сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Ердоган виступив перед журналістами на борту літака, повертаючись з Китаю, де він зустрівся з Путіним, а потім сказав, що зателефонував Зеленському.

Він зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбулися протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Ердоган сказав, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені.

Раніше "РИА Новости" повідомили, що під час свого візиту до Китаю Ердоган 2 вересня приїхав на переговори з Путіним в готель The Ritz-Carlton.

"Туреччина з самого початку завжди вважала, що війна між Україною і Росією може бути припинена шляхом переговорів", — цитують Ердогана "РИА Новости".

При цьому Ердоган підкреслив, що для конкретних результатів необхідна зустріч на рівні лідерів.