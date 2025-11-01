ПриватБанк відновив роботу сервісів після технічного збою

У суботу, 1 листопада у державному ПриватБанку стався технічний збій. Зокрема клієнти не могли переказувати гроші чи робити платежі. Наразі роботу сервісів відновлено.

Про це о 9:16 ранку повідомила пресслужба фінустанови.

Так, при спробі переказати гроші через додаток, або ж іншим з'являлось повідомлення: "виникла технічна помилка". При тому самі платежі не проходили.

У банку казали, що фахівці технічної команди працюють, щоб якнайшвидше відновити сервіси.

Рівно через годину, о 10:16, у фінустанові повідомили, що перекази та платежі знову проходять "безперебійно й у звичайному режимі".

