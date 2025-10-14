Мобільні оператори України почали блокувати номери, з яких здійснюють рекламні дзвінки без згоди абонентів. Це стало можливим завдяки постанові уряду, яка набула чинності 2 жовтня.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації 14 жовтня.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє операторам мобільного зв'язку блокувати номери, що використовуються для поширення спам-дзвінків. Згідно з новими правилами, такими дзвінками вважаються ті, що мають рекламний характер і здійснюються без попередньої згоди користувача.

За словами першого віцепремʼєр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, з моменту набуття чинності правил 2 жовтня оператори вже заблокували тисячі спам-номерів.

Є кілька варіантів, щоб позбутися рекламних дзвінків, на які ви не давали згоди.

№ 1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

або в Україні, у роумінгу; Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

або в Україні, у роумінгу; LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

№ 2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

№ 3. Зверніться до Національної комісії з регулювання електронних комунікацій через форму на сайті.

Оператор заблокує номер, якщо скарга на нього підтвердиться за двома або більше критеріями. Основні критерії: