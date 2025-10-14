Клієнти Приват24 першими в Україні зможуть користуватися мобільним банком та не платити за використаний під час банкінгу мобільний інтернет.

Про це повідомила пресслужба державного ПриватБанку.

Там пояснили, що мати доступ до всіх функцій Приват24 безплатно, не витрачаючи мегабайти інтернету, зможуть всі клієнти фінустанови на території України, які є абонентами Vodafone та LifeCell.

"Завдяки співпраці банку з провідними мобільними операторами ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує — військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі", — прокоментував член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Також доступ до Приват24 без наявності доступного балансу мобільного інтернету дозволить без обмежень провести необхідні операції: поповнити мобільний, переказати кошти, оплатити комуналку тощо.