ВАКС засудив ексголову ДФС Насірова до 6 років тюрми у справі Онищенка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Йому призначили 6 років ув'язнення та взяли під варту в залі суду.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим. Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті). Також Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Його спільник, Володимир Новіков, отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Суд також вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Вирок ще не набрав законної сили. Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Зазначається, що якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

Днем раніше

Як пише Цензор.НЕТ, 30 жовтня ВАКС продовжив до 30 грудня 2025 року строк дії обов’язків для Насірова. Адвокати просили змінити запобіжний захід із застави на особисте зобов’язання, однак суд відмовив. Прокурори наполягали, що Насіров може виїхати з країни, оскільки має трьох дітей, тоді як захист заявив, що він не має відстрочки від мобілізації.

Суд задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив обов’язки: прибувати за викликом, не залишати межі Київщини без дозволу суду, повідомляти про зміну місця проживання, не контактувати з учасниками справи, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Клопотання про зміну запобіжного заходу залишили без задоволення.

Насіров та "газова схема Онищенка"

У 2017 році НАБУ оголосило Роману Насірову підозру в зловживанні владою. За версією слідства, впродовж 2015-2016 років він допомагав ухилятися від податків компаніям Олександра Онищенка — народного депутата двох скликань та фігуранта іншої гучної корупційної справи. Через це держава зазнала збитків у 2 млрд гривень.

Онищенко, за версією слідства, організував корупційну схему з розкрадання грошей у державної компанії "Укргазвидобування".

Схема була такою: три компанії Онищенка уклали з "Укргазвидобування" договір про спільний видобуток газу. Потім компанії депутата продавали видобутий газ за заниженою ціною фірмам-прокладкам, а ті, своєю чергою, перепродавали це паливо вже за ринковими цінами. Прокуратура стверджувала, що так гроші, які мала отримувати держава, осіли в кишенях Онищенка та його спільників.

НАБУ завершило розслідування у провадженні Насірова ще в березні 2017 року і передало справу до Шевченківського суду Києва. Разом з ним на лаві підсудних опинився колишній директор Департаменту ДФС з погашення боргу Володимир Новіков.

Сума збитків оцінювалася в 740 мільйонів гривень. САП стверджувала, що Насіров допоміг Онищенку привласнити ще більше грошей. Сам Онищенко заперечував провину. Під час оголошення підозри він був за кордоном, де переховується і досі.

Розгляд справи у Шевченківському суді відразу загальмував. Як повідомляло видання "Судовий репортер", адвокати Насірова наполягали, щоб прокурор повністю зачитав обвинувальний акт, який нараховував 744 сторінки. Зрештою це затягнулося майже на два роки.

Восени 2019-го в Україні створили Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Справу Насірова передали туди. Там вона почала слухатися набагато швидше.

У жовтні 2022 року Насірову, його радникові, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Того ж місяця Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 523 мільйони гривень. З часом судді поступово зменшували цю суму — щонайменше сім разів. У травні 2024-го застава знизилася до 55 мільйонів.

У травні 2024 року за Насірова внесли заставу в 55 млн гривень і він вийшов із-під варти, де перебував з 31 жовтня 2022 року. Насіров повинен був виконувати процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за викликом до суду, не залишати Київ без дозволу суду й повідомляти суд про зміну місця проживання.

9 квітня 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ. Проте вже 10 квітня у Збройних силах скасували наказ про його мобілізацію. Того ж дня суд продовжив йому підписку про невиїзд до 10 червня 2025 року.

24 квітня 2025 року ВАКС взяв під варту екскерівника ДФС під заставу у 40 мільйонів гривень. Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

9 травна 2025 року за нього знову внесли заставу і він вийшов під зобовʼязання. Через місяць ВАКС продовжив строк дії обов'язків до 5 серпня 2025 року.