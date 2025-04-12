На початку цього тижня стало відомо, що до Збройних сил України добровільно доєднався Роман Насіров — колишній голова Державної фіскальної служби та фігурант гучної корупційної справи. У 2017 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в зловживанні владою. За версією слідства, він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд завершує розгляд цієї справи, а в наступному році спливають строки для притягнення Насірова до відповідальності. За законом, мобілізація — це підстава для призупинення судового процесу, тому багато хто сприйняв рішення Насірова піти в армію як спробу уникнути покарання. Після галасу в соцмережах наказ про його мобілізацію скасували.

Суспільне розповідає, чим відомий Насіров, як і за що його судять, та якими неприємностями для нього тепер може обернутися невдала спроба доєднатися до ЗСУ.

Під клітчастою ковдрою

До Євромайдану Роман Насіров працював у бізнесі: був топ-менеджером в кількох інвестиційних та аграрних компаніях. У 2014 році він зайнявся політикою. Пройшов у Верховну Раду за списком "Блоку Петра Порошенка", а в травні 2015-го очолив Державну фіскальну службу (ДФС).

Майже за два роки, 2 березня 2017-го працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками в офіси ДФС. Підставою була справа про зловживання владою, відкрита проти Насірова. За версією слідства, протягом 2015-2016 років він допомагав ухилятися від податків компаніям Олександра Онищенка — народного депутата двох скликань та фігуранта іншої гучної корупційної справи.

У 2016-му Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила Онищенку підозру у відмиванні грошей, фіктивному підприємництві та низці інших злочинів. За версією слідства, депутат організував корупційну схему з розкрадання грошей у державної компанії "Укргазвидобування". Схема була такою: три компанії Онищенка уклали з "Укргазвидобування" договір про спільний видобуток газу. Потім компанії депутата продавали видобутий газ за заниженою ціною фірмам-прокладкам, а ті, своєю чергою, перепродавали це паливо вже за ринковими цінами. Прокуратура стверджувала, що так гроші, які мала отримувати держава, осіли в кишенях Онищенка та його спільників. Сума збитків оцінювалася в 740 мільйонів гривень.

Сам Онищенко заперечував провину. Під час оголошення підозри він був за кордоном, де переховується і досі.

САП стверджувала, що Насіров допоміг Онищенку привласнити ще більше грошей. За законодавством, компанії, які видобувають газ, мають сплачувати ренту — податок за користування надрами. Проте в певних обставинах ДФС може ухвалити рішення про відтермінування таких платежів. І прокуратура запідозрила Насірова в тому, що він надав таку відстрочку компаніям Онищенка, хоча для цього не було підстав. САП заявляє, що, за законом, Насіров замість податкової відстрочки мав навпаки оштрафувати фірми Онищенка за борги. На думку слідства, за його провини, держава недоотримала два мільярди гривень, які мали поступити в бюджет як податок на видобуток газу.

Народний депутат України Олександр Онищенко під час спілкування з журналістами по скайпу на пресконференції в Києві, 21 грудня 2016 року. УНІАН/В'ячеслав Ратинський

2 березня 2017 року працівники НАБУ прийшли офіс Насірова, аби оголосити йому підозру в зловживанні службовим становищем. Але як виявилося, напередодні він ліг у лікарню "Феофанія" зі скаргами на підвищений тиск і підозрою на інфаркт. НАБУ вирішило, що він симулює та все одно затримало чиновника і подало клопотання про арешт. У будівлю суду Насірова завезли на кушетці. Світлини, де чиновник лежить в залі засідань під клітчастою ковдрою облетіли мережу і стали приводом для мемів.

На засіданні чиновник заперечував вину. Він підтверджував, що дійсно підписував рішення про відстрочку від ренти компаніям Онищенка, проте це, за його версією, не було зловживанням.

"Все проходило згідно з законодавством. Надання розстрочок — стандартний та поширений процес. Ми даємо сотні, якщо не тисячі розстрочок. Насамперед держкомпаніям. Найбільшим у нас є "Укргазвидобування", воно розстрочки одержує практично щомісяця на мільярди гривень… Ми не маємо права не надати розстрочення", — казав Насіров журналістам.

Засідання щодо його арешту тривало кілька днів, і зрештою минули 72 години, відведені на затримання. Біля суду протестувальники заблокували виїзд. Пізно вночі 7 березня 2017-го суд таки заарештував чиновника з можливістю вийти під заставу в 100 мільйонів гривень. За 10 днів дружина та тесть Насірова внесли ці гроші, й він опинився на волі.

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров під час засідання Солом'янського райсуду Києва, 5 березня 2017 року. AP/Sergei Chuzavkov

Найбільший хабар в історії

У день оголошення підозри Кабмін відсторонив Насірова від посади, а згодом звільнив. Пізніше той оскаржив звільнення через суд, але його так і не поновили.

НАБУ завершило розслідування у провадженні Насірова ще в березні 2017 року і передало справу до Шевченківського суду Києва. Разом з ним на лаві підсудних опинився колишній директор Департаменту ДФС з погашення боргу Володимир Новіков. За версією слідства, він виконував незаконні вказівки Насірова про податкову відстрочку для компаній Онищенка. Сам Новіков, як і його колишній шеф заперечував вину й наполягав, що робив усе за законом.

Розгляд справи у Шевченківському суді відразу загальмував. Як повідомляло видання "Судовий репортер" адвокати Насірова наполягали, щоб прокурор повністю зачитав обвинувальний акт, який нараховував 744 сторінки. Зрештою це затягнулося майже на два роки.

Восени 2019-го в Україні створили Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Справу Насірова передали туди. Там вона почала слухатися набагато швидше.

А в жовтні 2022 року НАБУ оголосило Насірову ще одну підозру — на цей раз в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. За версією бюро, бувши головою ДФС у 2015-2016 роках Насіров отримав неправомірну вигоду від власника агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка.

Компанії останнього експортували зерно і, за законом, мали право на те, щоб держава повернула їм гроші, які вони перерахували в бюджет як податки на додану вартість (ПДВ). Проте в той період в бюджеті не вистачало грошей, щоб відшкодувати ПДВ всім фірмам, які мали на це право. І, за версією слідства, Бахматюк домовився з Насіровим, що той за хабар організує, щоб його компанії отримували цю компенсацію першочергово. Зрештою фірми Бахматюка отримали 3,2 мільярда гривень як відшкодування ПДВ, і за це, як вважає НАБУ, бізнесмен виплатив Насірову "відкат" у розмірі 722 мільйонів гривень. Прокуратура стверджує, що це найбільший задокументований хабар в історії України.

Голова ради директорів агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк (ліворуч) під час круглого столу уряду з бізнесом про зміни у податковій системі, Черкаська область, 19 серпня 2014 року. УНІАН/Володимир Гонтар

За версією слідства, Бахматюк платив завуальовано. Його компанії перераховували ці гроші закордонним фірмам, власниками яких був Насіров і його тесть та радник Олександр Костенко. Офіційно ці платежі проводилися як позики або оплата за постачання зерна або іншої продукції.

Насіров заперечував вину і в цій справі. Він підтверджував, що дійсно, фірми Бахматюка отримували відшкодування за ПДВ. Але, за версією Насірова, по-перше, усе відбувалося за законом, і, по-друге, він не впливав на ці процеси. За його словами, документи на компенсацію для фірм Бахматюка, подавав не він, а регіональні відділення фіскальної служби, на які він не впливав.

Насіров не заперечував і те, що, фірми Бахматюка виплачували гроші його іноземним компаніям, а також фірмам його тестя і радника. Але, за словами ексчиновника, це був не хабар, а оплата за товари й послуги. За його словами, Бахматюк йому ніколи не пропонував "відкат", і у слідства немає доказів зворотного.

Проте наприкінці жовтня 2022 року ВАКС все ж таки визнав підозру обґрунтованою та заарештував Насірова з можливістю вийти під заставу в 523 мільйони гривень. З часом судді поступово зменшували цю суму. У травні 2024-го застава знизилася до 55 мільйонів. Насіров вніс ці гроші й після півтора року арешту знов опинився на волі. Наразі антикорупційний суд розглядає справу про хабар Бахматюка по суті.

Відсторонений з посади керівника фіскальної служби Роман Насіров під час засідання Апеляційного суду Києва, 13 березня 2017 року. AP/Sergei Chuzavkov

Переоцінка цінностей

Цього тижня Насіров знову став героєм новинних стрічок. 9 квітня він не прийшов на засідання у першій — "газовій" — справі. Його адвокати пояснили, що так сталося, бо їхній підзахисний мобілізувався. Через це захисники попросили суддів зупинити розгляд справи до демобілізації Насірова.

Це сталося на фінальній стадії процесу. Суд закінчив досліджувати докази й перейшов до дебатів. Уже виступили прокурори, які запросили для Насірова 6 років позбавлення волі, та почав зачитувати промову другий обвинувачений Новіков. Далі мав виступити сам Насіров, після чого судді мали б оголосити вирок.

Важливим є те, що наступного року спливає 10-річний строк для притягнення Насірова до відповідальності. Тобто, якби суд призупинив розгляд через мобілізацію ексчиновника, вироку врешті могло б і не бути. Проте колегія не стала розглядати питання про призупинення справи та оголосила перерву на два дні.

Пізніше стало відомо, що Насірова взяли на посаду сапера в 101-шу окрему бригаду охорони Генерального штабу, яка підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу. Проте після розголосу військова служба правопорядку повідомила, що командир Насірова "визнав наказ про мобілізацію протиправним і скасував його".

Самого підсудного це рішення розчарувало. У пості в фейсбуці він написав, що вирішив служити не для уникнення покарання, а через "переоцінку цінностей" і "бажання бути корисним для Збройних сил".

"Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо — "не можна". А от по мені чомусь — можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", — заявив він.

11 квітня Насіров з’явився на чергове засідання у "газовій справі". Головуючий суддя Ігор Строгий відчитав його за неявку на попереднє засідання: "Ви добровільно пішли у військову частину, мобілізувалися… При тому, що в далекому жовтні 2019 року ви сказали, що будете доводити свою невинуватість. А тут ви чомусь вирішили цього не робити й захищати країну. А може, ви доведете до кінця одну справу, а потім будете займатися іншою?!".

"Ваша честь, почув вас, — відповів Насіров. — У той же час я вважаю, що наша позиція на фронті й війна для України — це також головне".

Через невдалу спробу мобілізації Насіров може не тільки налаштувати проти себе суддів, але й знов опинитися в СІЗО. Прокуратура розцінила його недавню неявку до суду, як порушення обов’язків підсудного, і подала клопотання про його арешт з можливістю вийти під заставу в 75 мільйонів гривень. Суд розглядатиме це питання вже 17 квітня.