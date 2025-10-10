Прокурора ОГПУ відправили під варту, його підозрюють у підбурюванні до підкупу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокурору Офісу генерального прокурора (ОГПУ) Роману Шененку. Його підозрюють у підбурюванні до надання хабаря.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Також ВАКС ухвалив можливість застави розміром 4 мільйони гривень для Романа Шененка та зобовʼязав підозрюваного здати паспорти й утриматись від спілкування зі свідками.

Прокурори у справі просили заставу у 8 мільйонів гривень та тримання під вартою. Суд частково ухвалив це рішення.

За даними слідства НАБУ, Роман Шененко підбурював до підкупу суддів ВАКС та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він та двоє адвокатів пропонували дати 3,5 мільйона доларів хабаря за закриття справи на підставі "правок Лозового". Зараз справу розслідують детективи НАБУ.

Судове засідання відбувалося в закритому режимі на прохання підсудного.

Що таке "правки Лозового"

"Правки Лозового" отримали назву від прізвища народного депутата від Радикальної партії Ляшка, який їх запропонував. Вони набули чинності 15 березня 2018 року.

"Поправки Лозового" зумовили такі зміни:

Ч. 1 ст. 284 КПК була доповнена п. 10, за яким підставою для закриття кримінального провадження стало закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Змінено порядок продовження строку досудового розслідування. Якщо раніше продовжити строк до 6 та 12 місяців міг керівник органу прокуратури, то відтепер ці повноваження перейшли до слідчого судді.

10 квітня Transparency International Ukraine заявило, що поправки руйнують корупційні справи.

"У другій половині 2022 року перша інстанція Вищого антикорупційного суду закрила три кримінальні провадження НАБУ-САП з багатомільйонними ймовірними збитками державі. Ідеться про справи Укрзалізниці, братів Дубневичів та Ощадбанку. Підстава в усіх випадках однакова – закінчення строку розслідування", — зазначили у Transparency International Ukraine.