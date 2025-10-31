Після вбивства американського консервативного блогера Чарлі Кірка адміністрація президента США Дональда Трампа посилила захист своїх посадовців. За даними медіа, щонайменше шестеро з них тимчасово переїхали на військові бази.

Про це пише The Atlantic.

Серед них — державний секретар Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та старший радник президента з політичних питань Стівен Міллер.

Зокрема, за даними видання, Стівен Міллер виставив на продаж свій будинок у передмісті Вашингтона, Арлінгтоні, за 3,75 мільйона доларів і переїхав на один із військових об’єктів. Це сталося після того, як наступного дня після вбивства Кірка його дружина Кеті побачила біля дому незнайому жінку, яка сказала: "Я спостерігаю за тобою".

А за кілька тижнів до смерті активіста в Арлінгтоні відбулися протести проти сім’ї Міллерів. Мітингарі розвішували плакати з їхньою адресою та звинувачували Стівена у "злочинах проти людства", називаючи його нацистом. Згодом на тротуарі біля їхнього будинку з’явилися написи крейдою: "Стівен Міллер знищує демократію" і "Міллер нападає на сім’ї".

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем переїхала до службового будинку на території військової бази Анакостіа-Боллінг після того, як видання Daily Mail оприлюднило адресу її приватної квартири.

Крім того, державний секретар Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет оселилися на базі Форт Макнейр, туди ж хотіла переїхати директорка національної розвідки Тулсі Габбард, однак цього не вдалося зробити. Міністр армії Деніел Дрісколл розмістився на базі Маєр-Гендерсон-Холл.

Ще один високопосадовець, ім’я якого не розголошують з міркувань безпеки, після вбивства Кірка за рекомендацією служби охорони також залишив свій приватний будинок і переїхав на військову базу.

Як зазначає The Atlantic, випадки переїзду урядовців на військові бази траплялися й раніше: Роберт Гейтс і Джим Меттіс мешкали у будинках Військово-морських сил США на Потомацькому пагорбі, а Майк Помпео, який обіймав посаду держсекретаря під час першого президентського терміну Трампа, — на базі Маєр-Гендерсон-Холл.

Після переїзду високопосадовці можуть розраховувати на захист від Збройних сил США. Однак, як зазначає видання, через це на військових базах у Вашингтоні виникає нестача житла, яке зазвичай призначене для старших офіцерів.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річного американського консервативного активіста і соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка застрелили в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками Робінсон "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.