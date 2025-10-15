У США скасували візи шістьом іноземцям через коментарі про вбивство Чарлі Кірка

Державний департамент США повідомив, що скасував візи шістьом іноземним громадянам через їхні коментарі в соцмережах, пов’язані з убивством американського консервативного блогера Чарлі Кірка.

Про це пише Reuters.

"Сполучені Штати не зобов'язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям", — заявили у Держдепі США.

Зазначається, що візи були анульовані громадянам Південної Африки, Аргентини, Мексики, Бразилії, Німеччини та Парагваю.

У відомстві заявили, що в одному зі своїх дописів громадянин Аргентини звинуватив Кірка у "поширенні расистської, ксенофобської та мізогіністської риторики". Інша людина, за даними департаменту, написала німецькою: "Коли фашисти вмирають, демократи не скаржаться".

У Держдепі також зазначили, що продовжують визначати власників американських віз, які, за їхніми словами, "святкували вбивство Кірка".

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.