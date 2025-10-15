Трамп посмертно відзначив Чарлі Кірка медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп 14 жовтня нагородив вбитого консервативного активіста Чарлі Кірка. Його вдові вручили Президентську медаль Свободи.

Церемонію вручення транслював Білий дім.

Президентська медаль Свободи — це найвища нагорода в Штатах для цивільних осіб. Її Трамп вручив вдові Кірка Еріці. А ще президент підписав документ, яким встановлює 14 жовтня 2025 року Національним днем пам'яті Чарлі Кірка. Саме 14 жовтня в Кірка день народження. Йому б виповнилося 32 роки.

Трамп назвав Кірка "мучеником за правду і свободу" й додав, що навіть через місяць після загибелі активіста "ми все ще відчуваємо жахливий шок і біль його втрати".

Еріка Кірк переказала, як її 3-річна донька хотіла привітати тата з днем народження. "Тепер він носить корону праведного мученика", — додала жінка.

Під час церемонії Трамп почав закиди до "крайніх лівих радикалів". Сказав, мовби вони "вдаються до відчайдушних актів насильства і терору, бо знають, що їхні ідеї та аргументи нікого не переконують. Вони знають, що зазнають поразки. Вони сповідують ідеологію диявола і зазнають поразки. І вони це знають. Вони це відчувають і стають жорстокими".

Як зазначає Guardian, Президентську медаль Свободи раніше отримували акторка Одрі Хепберн, економіст і нобелівський лауреат Мілтон Фрідман, журналіст CBS Волтер Кронкайт та політик, борець за ліберальні справи Едвард Кеннеді. Трамп же вручав цю відзнаку своїм прихильникам, таким як ведучий консервативної радіопередачі Раш Лімбо. Минулого місяця президент США анонсував, що нагородить медаллю Руді Джуліані, свого колишнього особистого адвоката.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.