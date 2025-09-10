Консервативного активіста та союзника американського президента Дональда Трампа Чарлі Кірка поранили під час заходу в Університеті долини Юти 10 вересня.

Про це заявила речниця університету, передає CNBC News. За її словами, інцидент стався приблизно через 20 хвилин після початку виступу.

"Ми почули постріли з сусідньої будівлі, і, наскільки нам відомо, його поранили та забрали разом з охороною з приміщення, а двір очистили", — сказала вона.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив, що ФБР стежить за ситуацією.

"Винні будуть притягнуті до повної відповідальності. Насильству немає місця в нашому суспільному житті. Американці всіх політичних переконань повинні об'єднатися, щоб засудити цей акт", — написав він у Х.

На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп. У власній соцмережі Truth Social (недоступна в Україні) він назвав його "чудовою людиною від початку до кінця".

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили", — написав Трамп.

Допис Дональда Трампа про замах на Чарлі Кірка 10 вересня 2025 року. Truth Social

Новина доповнюється та оновлюється …