Вбивцю MAGA-активіста Чарлі Кірка затримали, повідомив Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. 10 вересня Чарлі Кірка застрелили в університеті штату Юта.

Про це Дональд Трамп повідомив Fox News.

"Ми маємо його. Він під вартою. Ми працювали з владою, з поліцією. Всі зробили хорошу роботу. Тепер його затримано. Робота, яку проробили за два з половиною дні завершена. Він під вартою", — сказав Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що вбивця Чарлі Кірка заслуговує "на смертну кару". У штаті Юта смертна кара дозволена законодавством штату.

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня.

Інцидент стався приблизно через 20 хвилин після початку виступу Чарлі Кірка. В університеті долини Юти зазначили, що кампус, де виступав Кірк, "зачинений до подальшого повідомлення".

Виступ Чарлі Кірка в Університеті долини Юти 10 вересня був частиною туру "Повернення до Америки", а згодом він мав виступити в Університеті штату Юта. Його появи супроводжували протести та петиції від студентів, які не погоджуються з його позиціями.

Згодом очільник ФБР США Каш Патель повідомив, що підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, взяли під варту та відпустили після допиту.

Позиція Кірка щодо України

Консервативний активіст Чарлі Кірк неодноразово виступав проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти слід витрачати всередині країни, йдеться у повідомленні Media Matters for America. Він критикує відправку зброї та фінансування російсько-української війни.

У своїх шоу та публікаціях Кірк критикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи війну "нескінченною" та непереможною, і звинувачує український уряд в корупції. За його словами, тяжко контролювати, куди йдуть гроші та хто їх розкрадає.

Щодо Криму, Кірк заявляє, що півострів неможливо повернути Україні та що його "ніколи не слід було віддавати". На його думку, війна РФ проти України стає "нерозв’язною", а позиція півострова у складі Росії, за словами Кірка, відповідає бажанням місцевих жителів.