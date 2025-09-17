Прокуратура штату Юта заявила, що наполягатиме на смертному вироку для 22-річного Тайлера Робінсона, підозрюваного у вбивстві відомого консервативного активіста та союзника Дональда Трампа Чарлі Кірка.

Про це пише Reuters.

За даними слідства, Робінсон зробив постріл із гвинтівки з даху кампусу Університету долини Юти 10 вересня, смертельно поранивши Кірка у шию під час виступу перед трьома тисячами людей. У матеріалах справи наводяться текстові повідомлення, де підозрюваний зізнається у злочині, пояснюючи його "ненавистю" до промов Кірка.

Окружний прокурор Джеффрі Грей повідомив, що Робінсону висунуто сім звинувачень, серед яких — умисне вбивство з обтяжувальними обставинами, перешкоджання правосуддю та спроба змусити свідка видалити докази. На пістолеті, яким імовірно було вчинено злочин, знайдено його ДНК.

Робінсон з’явився на першому судовому засіданні за відеозв’язком із в’язниці, де він перебуває під вартою. Наступне слухання призначене на 29 вересня.

Слідчі вважають, що мотивом вбивства стали політичні погляди Кірка. За законодавством Юти, лише обтяжене вбивство може каратися смертною карою.

Убивство 31-річного співзасновника руху Turning Point USA викликало хвилю обурення у США та знову порушило дискусію про зростання політичного насильства в країні.

Президент Дональд Трамп та низка політиків-республіканців одразу закликали до найсуворішого покарання для нападника, тоді як опоненти застерігають, що справа може бути використана для політичного тиску на опозицію.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали.

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня.