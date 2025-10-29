Американська розвідка в жовтні надала членам Конгресу США аналітику, згідно з якою лідер Кремля Володимир Путін "більш ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати війну в Україні та просуватися на фронті.

Про це NBC News сказали двоє американських високопосадовців, зокрема один з Конгресу.

Спецслужби не бачать жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс щодо України, попри те, що президент США Дональд Трамп намагається організувати мирні перемовини.

За словами співрозмовників видання, Путін зараз більш ніж будь-коли раніше зациклений на своїй позиції.

Росія переживає значні втрати у війську й економічні труднощі всередині країни, тож Кремль прагне закріпитися на українських територіях і розширити вплив, аби виправдати людські і фінансові втрати, додають у розвідці.

Білий дім відмовився коментувати журналістам NBC оцінку розвідки і послався на публічні заяви Трампа, стосовно мирної угоди, а також згадав про санкції, які запровадив Мінфін США проти двох великих російських нафтових компаній — "Роснєфті" і "Лукойлу".

"Як заявив президент, це надзвичайні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні. Він чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Сполучені Штати й надалі виступатимуть за мирне врегулювання конфлікту, а постійний мир залежить від готовності Росії вести переговори в дусі доброї волі", — розповіли у Білому домі.

Санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти"

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

Тим часом компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських і британських санкцій.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп забезпечуватиме дотримання нових нафтових санкцій проти РФ, аби змусити Путіна перейти до переговорів для припинення війни проти України.