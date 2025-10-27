Очільник угорського уряду Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення впливу американських санкцій проти російських нафтових компаній.

Про це 27 жовтня заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами в Будапешті він сказав, що цього тижня Будапешт оцінить точний "юридичний і фізичний вплив" американських обмежень, запроваджених проти нафтових компаній з РФ.

"За необхідності, прем'єр-міністр (Віктор Орбан — ред.) зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", – заявив Сійярто.

За словами глави угорської дипломатії, Трамп і Орбан мають зустрітися у Вашингтоні у другій половині наступного тижня. Точної дати він не назвав.

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

24 жовтня Орбан казав, що угорський уряд шукає спосіб обійти ці обмеження.