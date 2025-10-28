Україна локалізує виробництво шведських винищувачів — Зеленський

Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва винищувачів "Гріпен" на українській території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

"Головне питання – ми домовились про локалізацію “Гріпена”. Я вважаю, що це історична домовленість", – заявив президент.

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. Президент сказав, що це був "достатньо довгий шлях, але це дуже хороший варіант".

Чому "Гріпен" – фаворит

Глава держави пояснив, що Україна розглядає три основні платформи для оновлення свого авіапарку: американський F-16, шведський "Гріпен" та французький "Рафаль". Шведський винищувач має низку ключових переваг:

Навчання: Пілоти з досвідом можуть опанувати "Гріпен" за шість місяців, тоді як навчання на F-16 триває 1,5 року.

Пілоти з досвідом можуть опанувати "Гріпен" за шість місяців, тоді як навчання на F-16 триває 1,5 року. Обслуговування: Воно є "найдешевшим" і потребує мінімальної кількості персоналу.

Воно є "найдешевшим" і потребує мінімальної кількості персоналу. Озброєння: "Гріпен" сумісний практично з усіма видами західних ракет та іншої зброї, які вже використовує Україна. Це дозволить уникнути місяців інженерної роботи з адаптації, як це було з радянськими літаками.

"Гріпен" сумісний практично з усіма видами західних ракет та іншої зброї, які вже використовує Україна. Це дозволить уникнути місяців інженерної роботи з адаптації, як це було з радянськими літаками. Базування: Літаки здатні злітати та сідати на звичайні автомобільні траси.

Зеленський зазначив, що F-16, які очікує Україна, є важливим посиленням, але "це все літаки не молоді", які "своє відживуть" через 2-3 роки через великий наліт. Тому Україна паралельно працює над трьома платформами.

Загальний запит на майбутнє української бойової авіації, за словами президента, становить флот у 250 нових літаків.

Що відомо про винищувачі Gripen для України

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E. За словами премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу.

15 жовтня шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.

Нині Швеція досліджує можливість використання заморожених російських активів для фінансування угоди щодо винищувачів Gripen для України. Це питання є одним із тих, які обговорюють на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня.

Гендиректор компанії шведської збройової компанії Saab Мікаель Йоханссон розповів газеті Financial Time, що в межах потенційного контракту на постачання Києву до 150 винищувачів Gripen має намір відкрити в Україні завод, де їх збиратимуть.